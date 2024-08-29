台灣保時捷紀念品牌經典Turbo渦輪增壓技術50周年，推出台灣專屬獨家限量系列商品，包括限量版50Y 911 Turbo Limited Sneaker Editions運動鞋，於今日下午3時11分（德國時間早上9時11日）開賣，以獨特「金屬冰綠色」配色，向1974年經典930 Turbo致敬，同時更與台北101的地標形象相互呼應，將保時捷與Puma對風格、運動和個性的共同追求展露無遺。

為慶祝911 Turbo 50周年，台灣保時捷特別於台北101精深設計一座以Turbo主題打造的巨型鞋盒裝置空間，並將一輛身披保時捷嚴選特色Paint-to-Sample 亮綠色Lighter Green的保時捷911 Turbo S展示於其中，現場也搭配展出專屬Porsche Design訂製計時腕錶。

台灣保時捷指出，此限量商品系列不僅包含精心打造的保時捷精品與服飾鞋履，更彰顯品牌與台灣市場深厚連結，獻給所有熱愛保時捷的台灣車迷。而Turbo主題裝置空間不僅提供賓客沉浸式的品牌體驗，更讓他們能從各個角度欣賞這輛獨一無二的跑車，其優美的輪廓在台北璀璨夜空的映襯下更顯耀眼。

台灣保時捷進一步說明，50Y 911 Turbo Limited Sneaker Editions運動鞋的每個細節都蘊藏著保時捷的傳 奇故事。從低調的保時捷標誌、復古 Turbo 字樣，到巧妙融入鞋跟的經典「鯨魚尾 (Whale tail)」擾流板與紅色水平尾燈設計，再到立體浮雕的保時捷徽章與可拆卸的 「50Y Anniversary」紀念章。

此外，這款運動鞋全球限量 911 雙，將 於 2024 年 8 月 29 日— Louise Piech 生日，也是她獲贈第一輛 911 Turbo 滿 50 周年 的紀念日—正式發售，對保時捷車迷而言意義非凡。

台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「此次推出的『台灣 Turbo 特別限定版』系列 商品，以及這款獨具匠心的 50Y 911 Turbo Limited Sneaker Editions，不僅體現 911 Turbo 的不朽傳奇，更將保時捷對性能與創新的堅持，與Puma 對風格與運動的熱情徹 底融合。這款限量運動鞋融入獨特的台灣文化元素，更專為台灣熱情的保時捷車迷量 身打造，讓每一位車迷都能以獨一無二的方式，親身感受 911 Turbo 的靈魂，體驗保 時捷世代傳承的駕馭激情。

除了獨家鞋款外，此次推出多款限量珍藏逸品 ，包括 911 引擎蓋、911 930 Turbo 1：43模型車，以及一系列Turbo 50 周年運動休 閒服飾，專為點燃台灣保時捷車迷的熱情而生。「台灣 Turbo 特別限定版」系列商品 、50Y 911 Turbo Limited Sneaker Editions將於全台保時捷中心與保時捷都會概念店限量發售 。