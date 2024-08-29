桃園市副市長蘇俊賓29日赴行政院會，以桃園率先推動產後憂鬱諮商為例，點出區域性的資源不均是一大挑戰，尤其產後憂鬱諮商、中年轉職、移工適應、以及青少年心理輔導4大領域，亟需中央協助彌補缺口，進一步完善全國心理健康支持網絡，倡議獲閣揆卓榮泰認可，當場裁示相關部會參考桃園經驗及建議，進一步完善「全民心理健康韌性計畫」。

衛生福利部今在院會針對「全民心理健康韌性計畫」進行報告，將自2025年起推動6年計畫，並提出包含推展全方位心理健康促進、發展連續性精神照顧網絡、提升多元化成癮治療量能等六大策略，期以建構更完善普及的心理健康支持系統。

「區域性的資源不均是一大挑戰！」蘇俊賓整理地方實務上常見的缺口，是現有行政院「把心理健康融入所有政策」原則內不容易覆蓋到的領域，他特別關注產後憂鬱諮商、中年轉職、移工適應，以及青少年心理輔導四大領域的需求，呼籲應跨部會合作，尤其藉由勞動部、衛生福利部與教育部，提供地方政府充分資源、進一步完善全國心理健康支持網絡。

蘇俊賓提到，產後憂鬱症已成為當前社會主要關注的議題，桃園市在去年5月率先全國推動「產後憂鬱心理諮商」服務，為產後六個月內的婦女提供心理諮商、中醫診療及精神醫療評估等，並於今年1月擴展至孕期婦女及罹患五癌的婦女，統計自開辦以來，已有1014位民眾接受相關的心理諮商輔導或診療。

然而蘇俊賓也指出，目前心理諮商資源主要集中在大型醫院及都會型的桃園、中壢、平鎮及八德區就占了7成，偏遠地區的居民難以取得必要的心理支持，中央應考慮投入資源建立區域心理諮商網絡，讓這些服務得以遍及全國，確保每位需要的女性都能獲得必要的支持。

隨後，蘇俊賓提到與勞動者相關的心理健康需求，特別是中年轉職者面臨的心理挑戰。這些群體往往因工作壓力大、尋職困難，造成心理上的困境，卻缺乏足夠的支持與資源。另外蘇俊賓也指出，移工朋友因語言障礙及文化隔閡，在心理健康的層面本就是一群需要高度關懷的群體，但面臨心理諮商或是翻譯服務資源不足的問題，若在遭遇困境時未妥善協助，也可能是衍生後續問題的根源之一。

最後，有關青少年因疑似遭受霸凌、施打藥品或課業成績造成的心理壓力，目前先由教育部的學校輔導資源介入關懷，蘇俊賓呼籲應再加強教育單位與衛福部心理醫療資源的合作與補位，讓所有需要心理諮商需求的同學都確保能夠轉介接受諮商輔導，後續也要持續追蹤關懷了解成效。但目前教育單位配置於校園以及輔導諮詢中心內的人員與服務量能尚有不足。應挹注更多資源以此作為把心理健康融入教育政策的重大工作。

對於蘇俊賓的建議，衛福部長邱泰源補充，桃園市府搭配婦產科進行婦女產後憂鬱輔導的做法很好，未來也會再加強推廣跟支持。行政院長卓榮泰也裁示，請衛福部及相關部會參考桃園經驗及建議，進一步完善「全民心理健康韌性計畫」，以確保所有需要心理健康支持的群體都能得到有效幫助。

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