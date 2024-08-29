高雄仁武位處低窪地區，因此每每颱風或大雨時，總會成為積淹水重災區。一位網友近日分享，仁武人近日成立了淹水自救會，未來將會進行一連串行動，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，上個月凱米颱風襲台時，仁武、三民、鹽埕、部分左營都是重災區，不過都沒有什麼相關消息；最近他發現仁武人成立了淹水自救會、臉書粉專「高雄人淹水大小事」，未來會邀請水利局官員舉辦說明會，自救會也準備在現場進行抗議，要求市府加速水利整治工程。

仁武地區位處低窪，歷來積淹水狀況不斷。（示意圖／資料照）

原PO提到，其實仁武這次很多淹水的都是3、4千萬一間的透天厝，很多屋主是老闆、個個開豪車，只想趕快整理恢復正常生活，抱著錢再賺就有的想法，而整個工業區也是大淹水，整體損失粗估可達3至5億元，市府卻似乎沒有認真治水的意願，好幾個滯洪池深度比腰還要淺，八控橋兩條溪流交會也沒清淤，「我們只是要政府加速建滯洪池疏濬，給仁武人正常的生活而已」。

對此，許多人紛紛回應，「仁武人推」、「仁武淹水那邊真慘」、「支持讓高雄更好」、「淹水才知其苦，搬走不是那麼簡單事，羨慕共同維護家園，加油推」、「仁武根本二等公民，一堆工廠就算了，沒捷運還淹水…」。

不過也有網友反駁，除了仁武低窪原因，天文大潮加上颱風本就容易出現災情，「那天就是大潮逢巨量雨水，除非有錢蓋北部那種堤防，不然低窪水排不出去無解啊」、「怎麼自救？團購防水閘門還是家裡地基墊高？真的超負荷的雨下來又遇上大潮，先天的地理因素，就算用抽水機圍城也救不了」、「仁武區淹水不是什麼新聞了！已經5、60年都這樣！為什麼不搬走還繼續住那？」、「25個滯洪池仁武就有5個，其實可以想想，搬走大概才是一勞永逸」。