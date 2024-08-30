網紅鳳梨（吳泓逸）和妻子歐菈在今年2月宣布登記結婚，不少人都相當關心夫妻的「做人進度」。常在社群媒體上分享生活的歐菈，開放粉絲提問，被問到生小孩相關問題，她也大方給出回應。

近日歐菈在IG開放粉絲提問，有網友好奇詢問：「最近還有在執念造人的部分嗎？」歐菈在IG限時動態中回覆，現在夫妻倆是採取順其自然的態度，她希望可以先享受兩人世界，去很多地方都比較自由。她坦言自己很喜歡小孩，但是現階段還是先玩別人的就好，目前她和鳳梨打算先衝事業，還有珍惜兩人的時光。

鳳梨妻子歐菈透露「做人進度」。（圖／翻攝自dj__ola IG）

事實上，先前鳳梨才在IG發文表示自己真是有苦難言，「老婆七晚八晚說想南下走走，現在暑假又這種尷尬的時間，我實在不知道要怎麼配合她，暑假根本訂不到房間更何況半夜」。好在最後鳳梨頻藉平時交友廣闊，打電話給朋友，對方直接將鑰匙丟在辦公室，讓他們自己開門使用。他笑稱，「我有時候真的覺得我滿萬能的」，歐菈則現身留言區放閃，甜喊：「疼老婆永遠賺大錢。」也間接透露出他們很滿意現在無牽掛的兩人世界。

鳳梨剛做完下體「入珠」手術。（圖／翻攝自yi0107 IG）

此外，剛做完下體「入珠」手術的鳳梨，日前才二度微調，動刀摘到2顆珠子，他也透露原因是因為「太滿很吃力」。而傷口需要重新保養，所以短時間內，應該會暫時停機，無法努力「做人」。