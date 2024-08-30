Netflix西班牙人氣影集《菁英殺機》至今已推出8季，深受觀眾喜愛。不過劇中飾演漢堡店經理的演員朱利安奧特加（Julián Ortega）近日到海邊時，突然心臟病發當場死亡，享年41歲。

綜合外媒報導，朱利安奧特加當時正在Zahora海灘的一家海灘酒吧，怎料，他竟突然心臟病發，雖現場遊客立即尋求醫療救援，且醫護人員也以去顫器進行急救，最終仍回天乏術。對此，西班牙演員工會也向外界證實朱利安奧特加的死訊，「我們向他的家人和演員聯盟的朋友致以最深切的哀悼。安息。」

然而，消息曝光後，震驚外界，許多演藝人員在得知噩耗後也紛紛表達哀弔；其中演員費爾南多特赫羅（Fernando Tejero）難過表示，生命有時真的很殘酷，「我感到心碎，親愛的朋友。朱利安奧特加，你是一位出色的演員，更是一位更好的人。願你在天國安息」。

另外，西爾維婭馬索（Sílvia Marsó）也稱讚朱利安奧特加是個優秀的演員，同時也是相當真誠、善良的同事，所以聽聞他驟逝消息時難以接受：「這真是太可怕了，我無法理解，內心充滿了無盡的悲傷」。