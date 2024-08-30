檢廉偵辦柯文哲台北市長任內的京華城容積率案涉嫌圖利，今（30日）早兵分多路，前往柯文哲台北市金山南路二段住處，以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室等地搜索。而檢調抵達柯辦時，民眾黨立委黃珊珊也在現場，急忙撥打電話。

檢廉為查明民眾黨主席柯文哲在台北市長任內放寬京華城容積率至840%的法律依據，是否有違背法令，涉及圖利罪，今早前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處搜索，據悉，預計在搜索結束後，依被告身分傳喚柯文哲到案，廉政署訊後將移送柯文哲至台北地檢署複訊，不排除對柯採取強制處分。

檢方今早抵達台玻大樓的柯文哲辦公室時，前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊剛好就在現場，還被拍到急忙走到人少之處撥打電話，沒有回應任何問題。

據《中天新聞》報導，由於檢廉人員抵達台玻大樓時，柯辦是大門上鎖的狀態，因此黃珊珊是打電話找人來開門，而稍後台灣民眾黨副祕書長許甫也前來開門，但仍誤觸警報器。

★未經判決確定，應推定為無罪。