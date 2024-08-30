才女作家吳淡如先前檢查出肺部高達20顆結節，但幸好沒擴張也沒事，由於母親家族有肺癌病史，讓她每一年半都要回去追蹤檢查一次。今(30日)她發文報平安，強調不覺得有這種基因很可憐，反而很感謝由於有這顆「不定時炸彈」，讓她明白人生不是無限的，要充實過每一天。

吳淡如稍早曬出自拍照，表示先前第一次報平安時，有一個家族聽聞後也一群人一起去檢查，結果10個人中真的有8個人有早期肺癌，幸好及早發現。而吳淡如的弟弟看到她去檢查後，也很警覺地立刻去醫院，「最健康的就是他，他連一些白花花的小東西都沒有。」

吳淡如說，她自己警覺非常早，10年前就會定期看陳晉興醫師的診，一般醫生看到她的結果可能就會以為是肺癌，但她其實不是，「當醫生對我說恭喜的時候，就代表我可以開心的再前進個一年半」，也希望媒體不要「賜癌」給她，她目前狀況非常好。

吳淡如每1年半都會回醫院作追蹤檢查。（圖／中時資料照）

最後吳淡如說，她不覺得自己很衰，反而覺得人生以每1年半為一個里程碑也不錯，提醒她人生有限，要做什麼都要及時去做，若以為生命是無限的，很多事也會無限拖延，以為「總有一天會做」的念頭其實永遠不會實現，她更指出會這麼照顧自己的身體，全因44歲才生下的女兒小熊，「我相信：最偉大的母愛還是在於把自己的身體還有精神狀態顧好」，粉絲也回：「真的是如此」、「恭喜一切平安」、「什麼都是是假的，只有身體健康最真實」。