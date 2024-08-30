新茶農操作機械採茶收茶，快速又量多，但茶葉不夠完整是缺點。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

阿里山高山茶茶農以手採茶「一心二葉」為主流，但採茶人力荒，農業部茶及飲料作物改良場（茶改場）近年來推廣機械採茶，培訓機採茶好手，近日舉辦2024年全國機採茶菁技術競賽，嘉義縣有3組選手參賽，結果羅旭智、蘇偉銘及黃鴻仁團隊獲得季軍獎。

國內農村正受氣候變遷、高齡化、人力短缺的多重衝擊，茶改場近年來推廣機械採茶替代人工採茶，以緩解茶產區人力荒問題，8月27日在新竹縣關西茶區舉辦「全國機採茶菁技術」競賽，以促進機採茶人員的技術切磋，學習簡單機械維護與故障排除的技術，進而機採茶技術推廣到各茶區，廣為茶農使用

全國主要茶產區新北、苗栗、南投、嘉義、新竹、花蓮、台東、北市等茶產區都派員參加，共有19組57人參賽。

評分項目包括茶菁品質40％、茶樹採剪高度及平整度40％、茶菁重量20％，由茶改場3位專家評審，錄取1組冠軍、2組亞軍、3組季軍及特別獎2組。

嘉縣府農業處農林作物科長李秋瑩說，阿里山茶農手採「一心二葉」，機採茶可能茶菁多少會有破損，因而茶農還是多堅持傳統手工採摘茶菁為主，短期內難以機採茶取代，只是氣候變遷導致高低海拔茶區產期愈趨一致，常常就會搶工、無工可用，茶農才開始嘗試學機採茶。

蘇偉銘說，機採用3、4個人操作等於20、30個採茶工的採茶量，且可以集中在上午10時至下午2時採茶最好時段作業，是有取代人工採茶的優勢，缺點是機採茶菁會有較碎茶，但目前阿里山高山茶還是傳統手工採茶，只有春茶人力荒更嚴重時才有少數茶園用機採茶。