今(30日)國道5後於下午與晚間火燒車事故，下午2時許彭山隧道內，1輛小貨車後斗不明原因起火燃燒，所幸火勢撲滅後，林姓駕駛無受傷，不料，晚間8時許國道5號南下19.1公里處，1輛56歲田姓駕駛的廂型車於雪山隧道內側避車彎處不明原因冒煙，消防隊抵達後，冒煙情況已熄滅，田南無受傷，兩起火燒車原因，仍待調查釐清。晚間8時54分南北向皆已開放通行。

今(30)日晚間8時10分許，國道5號又發生一起火燒車，一輛廂型車南下19.1公里雪山隧道內側避車彎處不明原因冒煙，導致雙車道全線封閉，雪山消防分隊抵達現場後，冒煙情況已熄滅，廂型車僅有56歲田姓駕駛1人，沒有受傷，詳細原因待調查釐清，事故車輛被拖吊排除後，雪山隧道於晚間8時44分先開放北向通行，10分鐘後開放南向通行。

今(30)日國5不平靜，晚間8時許雪山隧道發生一起廂型車冒煙狀況。（圖／警方提供）

今(30)日國5不平靜，晚間8時許雪山隧道發生一起廂型車冒煙狀況。（圖／警方提供）

然而，今(30)日下午2時16分許，國道5號北向10.8公里處彭山隧道內，於外側避車彎一輛載廚具水槽小貨車，其後斗不明原因起火燃燒，消防隊獲報抵達現場後，於下午2時28分撲滅，小貨車僅有林姓駕駛1人沒有受傷，詳細起火原因仍待調查，事故車輛於下午2時56分排除，2分鐘後全線開放通行。

警方呼籲，駕駛人上路前應做好車輛保養與檢查，避免火燒車危及人身安全。倘若用路人行駛國道時，遇上火燒車意外，車內所有人員在離開車子後，請至車輛下游等待救援，記得要「面向車道」警戒後方來車，立即撥打110或1968求助，並等待警方或相關單位的協助。

今(30)日國5不平靜，下午2時許彭山隧道發生一起小貨車後斗不明原因起火。（圖／警方提供）