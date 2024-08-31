2025會計年度第2季營收300億美元，較去年同期成長122%，高於市場預期的288.6億美元；淨利165.99億美元，較去年同期成長168%，優於市場預期的146.4億美元。身為AI領域當之無愧的「印鈔機」，輝達再次交出傲人財報！

輝達在28日美股盤後公布了「地表上最重要財報」，然而這份出色的成績單，卻因為第3季預估財測沒有讓市場驚豔，拖累盤後交易一度重挫8%，29日崩跌6.38%，單日市值蒸發近2000億美元。讓不少投資人質疑，AI全村的希望這回破滅了嗎？

■華爾街高呼：買入良機到了

輝達的漲勢真的遇上瓶頸了嗎？分析師直言，其實說到底還是買方預期過高，尤其是短線投資人，並不能代表未來幾個月的股價趨勢。事實上，在輝達公布財報後，十多家華爾街投行紛紛上調了輝達的目標價。就連29日輝達股價重挫，華爾街似乎也不擔心，並一致認為這是買入良機。

不同於憂心忡忡的市場，華爾街投行多數看好輝達的成長前景，高盛、花旗、美銀美林均維持了對輝達的買入評級。高盛對輝達資料中心前景持建設性態度，美銀美林表示，輝達擁有獨特的成長機會與強大的執行力。

摩根士丹利直言，市場對輝達這個資優生的期望過高了。美國銀行也呼籲投資人忽略季度噪音，分析師Vivek Arya重申了他對輝達的「買入」評級，稱其為「最佳行業選擇」，並將其目標價從150美元一舉上調至165美元。

投行Wedbush資深股票分析師Daniel Ives依然對輝達的前景持樂觀態度。他認為，輝達的強勁表現與持續成長的AI晶片需求顯示，這場AI革命才剛剛進入下一個成長階段。

輝達合作夥伴戴爾的財報為AI盈利能力增添力證。（圖／路透社）

■打破質疑！合作夥伴添力證

面對輝達下季成長速度放緩的預期，投資人對美股半導體與AI行業的「信仰」是否就此破滅？緊接著在29日美股盤後公布財報的戴爾給了答案。

受惠於採用輝達晶片的AI優化伺服器需求強勁，戴爾上季營收與獲利雙雙超越市場預期，同時調高全年度財測，激勵29日盤後股價上漲逾3%，30日收漲4.33%。

戴爾將全年度（至2025年1月底止）營收預測小幅上修，預估在955億至985億美元之間，略高於先前預估的935億至975億美元。

華爾街各大行表示，戴爾的業績緩解了投資人的擔憂，即AI確實可以提高除了輝達以外其他企業的獲利。富國銀行分析師Aaron Rakers重申了對戴爾的「增持」評級，指出戴爾的財報明顯緩解了對AI利潤率的擔憂。

投資大佬堅稱，輝達是最好的投資。（示意圖：shutterstock/達志）

■若不持有輝達，就錯過了革命！

Wedbush資深股票分析師Daniel Ives指出，這是1995年網際網路時代的開始，而不是1999年科技泡沫時代，「我們關注的是AI的建設與第4次工業革命的技術贏家......輝達的業績展望電話會議只是加強並驗證了我們對於科技股在年底與2025年的看漲觀點」。

Main Street Research投資長James Demmert直言，輝達股價的回調為投資者提供了重新進場的機會，「尤其是對於那些錯過了8月初該股更大買入機會的投資者來說。輝達本季度的強勁表現證明其估值合理，且股價還有更大的上漲空間」。

用知名投資者、Gerber Kawasaki財富投資管理公司執行長Ross Gerber的話來說，如果不持有輝達的股票，「你就會錯過一場革命」。Ross Gerber認為，那些不投資輝達的人就像「在法國大革命期間不投資拿破崙的人一樣」，而他自己的公司持有輝達的股票已有十多年了，「這是我們做過的最好投資」。