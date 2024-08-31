2024年巴黎奧運會結束後，緊接著就是為身心障礙者舉辦的夏季帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）即將上場。近日武打巨星成龍被拍到現身當地，接下負責傳聖火的火炬手一職；有網友拍到成龍在巴黎街頭突然被執勤中的員警簇擁，原來是為了求合影，也可見成龍在當地的高人氣。

近日，有網友在「小紅書」分享成龍現身巴黎的影片，並表示成龍出現後，當地民眾和警察立刻化身小粉絲求合影，「這就是國際巨星的排面（排場）吧」。片中可見員警身上疑似還有槍械裝備，穿著防彈衣，但看到成龍便樂不可支，排隊一一求合照，網友見此回：「成龍應該是國際上最有名的華人影星」、「這個警察剛剛迷弟臉跟成龍拍完照」、「親切沒架子，喜歡~」、「原來他在國外也這麼火，看著他的動作片長大的」。

巴黎警察求與成龍合照。（圖／翻攝自小紅書）

據知，成龍這次不僅在街頭擔任傳遞聖火的工作，開場儀式時，成龍更幫忙手持「三擊棍」，而這項傳統源自法國劇場表演的傳統文化，用木棍敲三下提醒觀眾表演即將開始，請將注意力移向台上的表演者。而成龍傳遞完聖火後受訪表示：「希望這個火炬不單單只是代表帕運，同時也代表著世界和平與愛。」

成龍來者不拒一一答應合影。（圖／翻攝自小紅書）

報導指出，得知成龍將擔任火炬手，有許多民眾提前現身他會經過的街道卡位，有人穿著「Jackie Chan」字樣的T恤，還有法國人受訪時說：「我愛Jackie Chan」。而台灣跆拳道好手蕭翔文昨(30日)在銅牌戰中勝出，擊敗西班牙選手畢雅羅勃斯（Joel Martin Villalobos），頒獎嘉賓正好是成龍。蕭翔文透露成龍看到他就問「是台灣人嗎？」並好奇他們之前練習了多久，親民程度讓蕭翔文相當不可思議。