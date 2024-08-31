Austin Wells A+ catcher and tiktoker pic.twitter.com/xp8xCJCAWx — Maggie (@maggie112199) August 29, 2024

洋基31日對戰紅雀，捕手威爾斯（Austin Wells）轟出雙響炮成為拯救球隊的英雄，4分打點幫助洋基6比3獲勝。威爾斯以前在TikTok的跳舞影片被人翻出，大家訝異他是個多才多藝的人，球迷稱讚他：「優秀的捕手與TikToker。」隊友索托（Juan Soto）也評論說：「這很有趣，他讓大家都很興奮。」

短片裡的威爾斯滿部大鬍鬚，因為他那時候還是大學生，他2020年被洋基選上，去年登上大聯盟，被球隊要求修剪成小鬍子。威爾斯說：「很多歡笑，肯定是很多歡笑，我有點驚訝這影片被翻出來，我能做的就是擁抱它。我很高興這是一件好事而不是壞事。」

被挖出來的不一定是好事，洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）前年被人翻出他高中時期的推特（現為X），他曾頻繁使用辱罵黑人的字眼，他後來道歉並刪除帳號。

無論如何，威爾斯第3局轟了兩分全壘打幫助洋基超前，紅雀艾瑞納多（Nolan Arenado）回敬陽春炮之後，威爾斯又在第8局追擊兩分炮。洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）整個7月份沒有勝投，本月5次登板就拿下3勝，生涯第6度單季10勝。