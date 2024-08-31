首度搭配闖進4強的「麟榤配」王齊麟／邱相榤，31日在韓國羽球公開賽男雙4強賽，碰上地主韓國頭號種子徐承宰／姜敏赫，雖然麟榤配先以27比25辛苦拿下第一局，隨後兩局卻分別以23比25、11比21丟掉，遭到韓國組合上演逆轉秀，也讓麟榤配無奈止步4強。

一開賽麟榤配率先從2比1之後連拿5分拉開領先差距，可是韓國組合很快有所回應，也連拿5分追近，打完前半段，麟榤配11比9領先；來到後半段，韓國組合不斷緊逼，甚至追成19比19平手，接下來麟榤配連續錯失兩個局末點。

雙方打成21比21平手之際，韓國組合提出挑戰失敗，讓麟榤配再次獲得第三個局末點，可惜麟榤配仍沒掌握，邱相榤接著回球失誤，也讓韓國搶到第一個局末點，這次麟榤配挺住了，整整花了23分鐘，總算以27比25拿下第一局。

韓國組合第二局很快拉開領先差距，包含連拿6分，麟榤配曾以2比9落後，打完前半段，韓國11比5領先；麟榤配接下來反撲，靠著邱相榤接連殺球取分，追到雙方只差1分，甚至麟榤配追到20比20，可惜最後仍以23比25丟掉次局。

來到第三節，雙方原本6比6平手僵局，卻被韓國組合連拿8分徹底打破，麟榤配也突然找不到攻守重心，又讓韓國連拿4分，取得18比7絕對領先，最後韓國組合就以11比21的比數，逆轉擊敗麟榤配闖進男雙決賽。