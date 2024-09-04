民國113年（2024）國慶主視覺3日出爐，以「青天白日滿地紅」國旗配色為設計主體，雙十圖像也加上「梅花」，增添中華民國元素，引發關注。但傳出有人覺得有點像立法院長韓國瑜過往選舉時夾克上的「H」，對此，慶籌會表示，大家「想像力豐富」。而國民黨前立委鄭麗文今（4日）笑說，「民進黨的夢魘嗎？」

被問及主視覺藏著韓國瑜選舉時夾克上的「H」？慶籌會秘書長吳堂安昨（3日）回應，大家對於圖形解讀，也是滿厲害的，但並沒有其他影射跟含意。他說明，主視覺的設計是雙十的形狀，中間輔以梅花組合，強調團結共榮的理念。

鄭麗文接受《中天新聞》訪問時提及，民進黨的夢魘嗎？看到韓國瑜就有恐懼還是內心就會有了陰影？這只是反映出民進黨人自己內心的心虛罷了。

另外，媒體人黃揚明接受訪問時則是認為，藍營支持者在意有國花、國旗，對綠營來講就批評華國美學，只要不是民進黨想要的模樣就會被批評。