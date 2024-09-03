113年國慶主視覺沒ROC？ 慶籌會回應了：照翻英文較死硬

2024年國慶主視覺出爐，此次國慶籌備委員會由立法院長韓國瑜主導，主視覺以紅藍兩色為主，並寫明「中華民國，生日快樂」，副標題以英文寫「A beautiful Taiwan Today. A better Taiwan Tomorrow.（今日美麗的台灣，明日更好的台灣）」，至於為何不是使用Republic of China （ROC），慶籌會祕書長吳堂安表示，如果照翻就沒有文字意義，是期許一個好的未來。

國慶籌備委員會公布國慶主視覺設計，以中華民國生日快樂，主視覺設計以雙十形狀，團結共榮的理念，設計團隊使用國旗元素紅、藍兩色，紅色象徵愛國，藍色象徵自由，融合不同聲音和意見，愛國領導精神繼續努力。

吳堂安指出，設計團隊凸顯用線條來融合文化傳承，包括梅花和現代感的圖形，梅花是中華民國的國花，有深厚的歷史意涵，在慶祝國慶也能感受到歷史的厚重，現代感圖形設計也是以創新和傳統結合，不同發展下追求中華民國更美好的未來。

媒體提問，過去都會公布設計師，為何這次沒有公布？吳堂安回應，這次國慶主題就是中華民國生日快樂，設計都是由同一批團隊設計，有很多種樣式，圈選就是依照韓國瑜來選定，由年輕熱情的設計師共同創作完成，因為設計師希望匿名，也尊重設計者的想法。

至於過去國慶活動都是由文總團隊處理？今年文總是否會參與？吳堂安回應，中華文化總會循例每年都是國慶委員之一，對於籌備會來說都是很重要夥伴，今年很多國慶活動都有提供意見，包括主視覺歷來的設計概念，今年設計方向都有參與和提供意見，文總並不會缺席。

針對主視覺英文翻譯為何沒使用Republic of China（ROC），吳堂安表示，主題就是中華民國生日快樂，英文展示是敘述式的表現，讓歸國僑胞回到中華民國台灣就能看到，是一個敘述性副標的概念。

吳堂安指出，中華民國就是Republic of China（ROC）這是不變的事實，如果直接翻譯變成Republic of China（ROC）Happy Birthday，就會比較死硬，只是文字變化，中華民國的名稱是全世界都知道無庸置疑，如果只是照翻，就沒有文字意義在，就是期許一個好的未來。

另外，大會處長虢恕仁說明，今年將開放抽選500名民眾觀禮，報名期間從9月5日10點開始登記，到9月12日晚上12點，9月20日中午12點將公布電腦隨機抽籤結果，收到簡訊後或電子郵件按下確認參加，會在9月23日公布候補名單，寄發邀請卡跟觀禮證。