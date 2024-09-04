2024年雙十國慶主視覺3日出爐，馬上引發各界議論，身為國慶籌備委員會主委的立法院長韓國瑜，在臉書上表示，這次的設計充分展現中華民國的特色與象徵、充滿我們對中華民國的熱愛與身為中華民國一分子的驕傲。對此，前立委郭正亮4日就表示，「韓國瑜聰明得很，英文Beautiful Taiwan，這兼顧了情感，中文就是要中華民國」，引發討論。

今年的國慶意象由中華民國國旗的紅、藍、白色組成，正中間有中華民國的國花梅花，底下寫有「中華民國生日快樂」，並有一面小國旗，「中華民國元素」相當濃厚；在英文方面，則寫道「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」，沒有提到「ROC」。而在主視覺出爐後，有網友直呼「熟悉的中華民國美學回來了」、「這美感真的可怕」。

郭正亮4日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這距離華國美學遠的很，到底有沒有看過華國美學？以前早年的國慶基本上就是個牌樓，就是所謂的中國美學，就把雙十弄成一個牌樓狀」，郭正亮提到，「韓國瑜沒有，他聰明得很，英文Beautiful Taiwan，這兼顧了情感，中文就是要中華民國」。

郭正亮最後也說，「蔡英文最後那幾年，就是一定要把台灣放在最前面，重點就是她不要藍、白、紅，一定要把綠色加進來，但我們的國旗本來就沒有綠色」。