113年國慶慶籌會臉書粉專3日公布今年的國慶主視覺，由於身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，今年主視覺重新採用「青天白日滿地紅」色系的搭配，引發國人熱議。比較歷年國慶主視覺，網友直呼過去八年的設計真的不好看，也對今年的國慶活動有所期待。粉專「中華民國 讚國慶」發表官宣提到，今年的國慶大會觀禮登記將開放，會抽選500位幸運民眾，年滿18歲、有身分證者皆可報名。

「預告！想在總統府前近距離感受國慶熱鬧氛圍嗎？今年的國慶大會觀禮登記即將開放！」中華民國讚國慶粉專3日發文提到，符合年滿18歲並持有我國身分證的國民，皆可參加報名。大會觀禮當天，不僅能親臨現場感受國慶盛典，還有精美國慶禮品可帶回家。登記時間：9月5日上午10點。「設好鬧鐘提醒，讓您有機會成為500位幸運兒之一！抓住這次難得的機會，踴躍參加吧！」登記網站：https://rocbirthday.tw/#/Apply

粉專「高雄林小姐」轉發此訊息，直呼：開放500名！網友表示「是要觀~中華民國的總統不敢唱國歌？還是不敢拿中華民國的國旗？這是哪門子的中華民國總統」、「會有韓院長嗎」、「我只想看韓國瑜」、「這窗花也很美」。原貼文出現一排煙火與梅花交錯的窗花設計，也獲好評。

韓國瑜今(4日)稍早也將他的臉書粉專封面照片改成了今年國慶主視覺，瞬間引發粉絲熱議。