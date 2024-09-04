圖為113年國慶意象圖。（圖 / 取自慶籌會臉書）

國慶主視覺昨天（3日）出爐，回歸中華民國元素，仍有部分網友酸「華國美學回歸」，國民黨立委李彥秀4日表示她給90分，剩下10分，就期待立法院長韓國瑜，明年再給一次驚喜。針對外界批評，李彥秀則說，酸言酸語只能尊重，如果心中沒有中華民國，再美的國慶主視覺設計，在他們看起來也是一文不值。

今年的國慶意象由中華民國國旗的紅、藍、白色組成，正中間有中華民國的國花梅花，底下寫有「中華民國生日快樂」，並有一面小國旗，「中華民國元素」相當濃厚；在英文方面，則寫道「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」，沒有提到「ROC」。而在主視覺出爐後，卻遭網友批評「熟悉的中華民國美學回來了」、「這美感真的可怕」。

李彥秀表示，中華民國是2300萬人最大公約數，而在身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜主導下，今年主視覺回歸「梅花」、「雙十」和「紅藍白」等國慶重要元素，只要愛中華民國、台灣，都能從這次的設計中找到喜歡的元素。

李彥秀說，美雖是見仁見智，但還是有客觀評價的標準。當絕大多數的人都認同，志玲姐姐是「氣質美女」時，一個人硬要唱反調，大家除了覺得這個人很奇怪外，也只能「尊重」。

李彥秀指出，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，在立法院長韓國瑜主導下，今年國慶主視覺昨天出爐，包含了「中華民國」、「台灣」、「雙十」、「梅花」、「藍白紅」等5個中華民國國慶的重要元素。

李彥秀提到，「只要你熱愛中華民國，只要你熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到你喜歡的元素，這也象徵了台灣民主自由、多元包容最核心的價值與精神。」她給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜，明年再給一次驚喜。

李彥秀表示，昨天主視覺出來，網友普遍給予「正面」的評價，也認為比起過去八年遮遮掩掩的設計，這次的主視覺才真正符合「中華民國國慶」的精神。當然，還是有少數人用「華國美學」酸言酸語，同樣的，對於這樣的看法，只能「尊重」，如果心中沒有中華民國，再美的國慶主視覺設計，在他們看起來也是一文不值。

洪孟楷則說，過往8年蔡政府時所主導的主視覺，多出許多不同色系，美其名是多元，但實際上卻淡化了象徵我國國旗的紅藍白三色。但重要的是在視覺或典禮設計上，往往正式國名曖昧不明，造成每年都有媒體或國人在乎是慶祝誰的生日？

「身為國家的一份子，就是尊重。」洪孟楷批評，一些綠營側翼還在冷嘲熱諷自貶這是「華國美學」，怎麼一個月前當民進黨高官們手持青天白日滿地紅國旗奧運加油時，怎麼就沒有聽到側翼抱怨呢？說穿了，國旗是經典、是驕傲，絕對不是偶一為之的消費。