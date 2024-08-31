張文綺2022年在台中西區砸200萬開創副業販售鹹酥雞，未料今年7月默默收攤，她今（31日）出席三立軍事節目《能戰！全民新視界》開播記者會，坦言結束營業的原因跟3名員工出走、阿姨想以2100萬出售有關。

她說，阿姨體恤她創業初期辛苦，1、2樓僅租她3萬5，後來隨著生意變好有調漲，阿姨年初想賣房時，她也想過要不要乾脆買下，但礙於缺工問題，還是忍痛結束營業。她現階段將台中3間直營店合而為一，只留下北屯店，「人真的不好請，我現在把一間店變成訓練部門，讓別人成為老闆」。

宜芳（左起）、張文綺、錢薇娟、筠熹。（三立提供）

她表示，當初花費最多時間、心力在總店，硬體器具也超過百萬打造，總店損失有到百萬嗎？她先說有，接著又說：「因為我那間店裝潢最多，也投最多錢。可是我覺得我現在做2年多算是很OK了啦，應該沒有賠到百萬。」

目前直營加加盟店共10間門市，是否都賺錢？她直言沒有，「因為也是要看加盟主，以平均來說我們總公司是有獲利，可是你說真正的回本，畢竟要經過3年，一個品牌才能算穩定，我現在2年多可以發展成這樣滿感謝」。

錢薇娟、張文綺、啦啦隊女神筠熹、宜芳今出席記者會也接受體力考驗，4人背著重20公斤的樂器，大跳三振舞及16蹲。連續參與節目6年的老鳥張文綺，這次首度前往離島小金門及大膽島拍攝，她的好體力也受到曾智偵總教練稱讚。

筠熹（左起）、錢薇娟、宜芳、張文綺背著樂器跳三振舞。（三立提供）

張文綺單身1年，在軍中有豔遇嗎？她大笑說，現在軍人都是20歲初頭的小鮮肉，「我去招惹會犯法吧！現在我都去認識長官。連我媽都在問我有沒有認識不錯的長官。」

第一次參與軍事節目拍攝的錢薇娟，表示在馬祖北竿出外景卻碰上大霧，一直擔心無法回程。她印象最深刻的，是首次體驗搭乘坦克車，她說「坐在裡面，在夏天的溫度下人就像烤雞一樣！完全能體會當軍人的辛苦。」

錢薇娟也提到，很多籃球運動員退役後會轉戰軍界，就連自己當年不打球後也考慮過要從軍，「我覺得我的個性啊，各方面應該會滿適合的吧」。這次節目原本安排她跳傘，她心虛表示，不知道是不是到了一定年紀，開始對冒險事物有點膽怯：「我高空彈跳和大怒神都玩過了，我竟然不敢跳傘。」

《能戰！全民新視界》全新一季將於9月7日起，每周六晚間8點於三立新聞54頻道首播，周日下午3點於三立iNews新聞台播出。