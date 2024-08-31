52歲胡姓男子於30日下午15時騎機車離開善化區住家後失聯，家屬報警協尋，警方從監視畫面發現胡男行駛玉井台3線省道一路往曾文水庫方向行駛，警方最終在近3小時車程的嘉義縣中埔鄉石硦村找到胡男，胡男坐在路旁，身上有多處摔車造成的挫傷，隨即通知救護車將胡男送醫救無，幸無大礙，家屬再三感謝警方相助。

善化警分局受理報案後，通報台南市各警分局協尋，其中玉井警分局調閱道路監視器時，發現胡男曾於30日16時許出現在楠西區台3線省道往曾文水庫方向前進。

玉井警分局立即通報線上警力，配合路口監視系統沿路從楠西區各方位尋找胡男，最終在2小時車程外的嘉義縣中埔鄉石硦村尋獲胡男，胡男坐在路旁，意識雖清醒，但身上有多處摔車造成的挫傷，現場員警立刻通知救護車將胡男送往嘉義聖馬爾定醫院救護，並通知家屬到醫院處理後續醫療事宜。

玉井警分局表示，應讓家中長者隨身攜帶身分證件或在隨身衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，也可向台南市政府社會局申請長者預防走失手鍊，或至分局捺印指紋建檔，可幫助在老人不慎走失時，增加尋獲機率，並方便及時通知家屬帶回。