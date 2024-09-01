台灣大學1日舉行開學典禮，各社團的學長姐開場表演，歡迎學弟妹們。（鄧博仁攝）

40年前台大有8成學生出國讀學位，但現在僅剩2成，下降非常多。台大校長陳文章提出「NTU beyond borders」計畫，預計每年以2000萬元經費補助400個學生於寒暑假期間出國見習或實習，至少連續5年，希望讓台大學生更具國際觀及擁有謙遜態度以成為領袖人才。

陳文章表示，他1985年從台大化工系畢業，當了2年兵後，1987年出國留學。當年他們班上有60個學生，其中48個出國留學讀學位，目前還有10個人留在美國工作。

陳文章說，在他的時代，台大學生出國留學風氣非常盛，不只是理工學系的學生，連文學院或外語系的學生都會出國留學。但看看現在的狀況，台大畢業的學生僅2成出國留學拿學位。

台積電創辦人張忠謀曾表示，要成為一個領袖人才，具有國際觀和謙遜的態度很重要。陳文章表示，台大是要培養領袖人才，但他發現現在學生國際觀有點不足，因此決定透過「NTU beyond borders」計畫，從明年寒暑假起，送學生到國外頂大或企業見習或實習。

陳文章表示，「NTU beyond borders」計畫，每年以2000萬元經費補助400個學生出國見習或實習，至少會持續5年，總經費1億元。這項計畫初期主要補助學生出國的交通費及保險費，預計每人可獲5萬元補助，如果之後經費更充裕，會再補助生活費和學費。

陳文章指出，現在台大每學期從18周降為16周，寒假有6至7周、暑假有9至10周，因此參與「NTU beyond borders」計畫，學生在國外停留的時間是4到8周。這項計畫不是以學生成績做為評選依據，而是要學生提出出國計畫，個人或一群人共同提出都可以。