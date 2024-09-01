彭振聲送醫。（李文正攝）

彭振聲返北院等羈押庭，連兩夜聲押累癱狂嘔「送醫3.5小時」。（翻攝畫面）

民眾黨主席柯文哲、北市前副市長彭振聲涉京華城弊案，遭台北地檢署依違背職務收賄罪、圖利罪聲押，北院預計晚間8時召開聲押庭但年紀70歲的彭振聲，在閱卷時感到身體不適，北院緊急送和平醫院檢查，歷經3個半小時，彭身體情況好轉，但走路仍稍有不穩，不過彭表示可以開始律見，已被帶至法庭與律師律見中，北院排定他第一個訊問。

據了解，今中午氣溫高達攝氏37度，彭振聲約於12點39分因身體不適送和平醫院檢查，經醫師診斷下午4時12分出院，旋即由北院法警戒護返回北院等候晚間8時的羈押庭。

北院預計晚間8時召開聲押庭，裁定柯、彭2人是否羈押禁見。但年紀70歲的彭振聲，疑因天氣酷熱，以及受不了在北檢及北院候審會兩夜折騰，在閱卷時感到身體不適，台北地院緊急通知救護人員現場評估，認有戒護就醫必要，12時39分送往台北市立聯合醫院和平院區檢查，直至4時12分返回。

北院表示，被告彭振聲因閱卷期間表示身體不舒服，想至候審室服藥，用藥過後仍表示身體不舒服，並數次嘔吐及喘氣，法警中午12時6分通報值日法官並叫救護車，12時15救護車抵達，到場評估認為彭有戒護就醫的必要。

彭振聲經和平醫院醫師治療，北院法警在旁戒護，並未有支持群眾到場，經身體檢查並服用藥物，身體已經好轉，乘坐北院的車輛返回候審室。

另柯文哲及律師仍在閱卷中。除彭振聲外，柯文哲自8月30日早上7時遭檢廉搜索，中午自行赴廉政署說明，歷經拒絕夜間訊問遭檢方當庭逮捕、柯聲請提審，檢方再開庭後聲押，一直至今晚8時開聲押庭為止，估計光在廉政署、北檢、北院候審室時間共計44小時。

彭的律師李岳洋說，他今天上午閱卷時沒有注意到彭振聲送醫，是剛用完餐回來在門口才知道狀況，由於閱卷期間手機被統一保管，當時無法無法彭目前狀況；他指出，彭振聲在這件事發生後，身體就不是很好，時常有暈訊狀況，也有在服用藥物，他有準備至下週三的慢性病藥。