世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處最新報告指出，自2014年以來，青少年在性行為中使用保險套的比例大幅下降，危險性行為的發生率「高得令人擔憂」，讓青少年面臨更大的性傳染病、墮胎和意外懷孕風險。

該研究涵蓋從2014年到2022年，在歐洲、中亞和加拿大等42個國家對24萬名15歲青少年的調查結果。數據顯示，性行為中使用保險套的比例在期間內顯著下降，且下降趨勢橫跨多個國家和地區。

具體而言，青少年在最近一次性行為時使用保險套的比例，從2014年的70％下降到2022年的61％；其中，女性的比例從63％下降到57％。此外，近三分之一的青少年表示，他們在最後一次性行為時既未使用保險套，也未使用避孕藥。

報告還揭示了社會經濟差異對保險套使用率的影響。數據顯示，來自低收入家庭的青少年比來自富裕家庭的青少年更傾向在性行為中不使用保險套或避孕藥，進一步推升健康風險。

世衛分析，青少年無保護性行為的比率上升，與許多國家不願在學校提供性教育有直接關聯。世衛組織歐洲區域主任克魯格指出，適齡的全面性教育在許多國家仍然被忽視，而願意提供性教育的國家，近年來也受到越來越多的攻擊。攻擊的理由往往是性教育會鼓勵性行為，但實際上，正確的性教育能夠促進青少年做出負責任的決策，避免損害他們身心健康。

克魯格強調，缺乏性教育的後果不僅是增加醫療成本，還導致青少年教育和職業生涯的中斷。他認為，透過增強青少年對「性健康」做出知情決定的能力，最終有助改善他們的整體福祉。