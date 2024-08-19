美國聯邦眾議院「監督暨問責」委員會「新冠疫情」特別小組主席溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH）率團19日至21日訪問台灣。外交部表示，訪團將拜會賴清德總統及副總統蕭美琴，盼瞭解我國未來防疫計畫，並就台海安全情勢及助我參與「世界衛生組織」（WHO）等議題與我方交換意見。

外交部發言人劉永健指出，外交部誠摯歡迎訪團一行來訪，以具體行動彰顯美國國會對台灣的堅定支持。訪團在台期間將拜會賴清德、蕭美琴，以及相關部會，並接受外交部款宴，盼深入瞭解我國疫情應變機制、公衛基礎設施及未來防疫計畫。

他說，訪團也將就台海安全情勢及助我參與「世界衛生組織」（WHO）等議題與我方交換意見。溫斯卓普是台灣的堅定友人，曾多次連署支持我國參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函，2021年也曾籲請拜登政府將我國納入首波疫苗捐贈名單。

劉永健表示，台美為理念相近夥伴，共享民主、自由等普世價值。溫斯卓普多次以實際行動展現對台灣的支持，有助台美持續深化「堅若磐石」的全方位合作夥伴關係。未來外交部也將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，致力貢獻國際社會，並深化台美緊密夥伴關係、推動共同利益。