蔡旻佑近日參與陸綜《披荊斬棘的哥哥》第4季錄製，在最新一集節目中，蔡旻佑攜手王錚亮、林依輪、高卿塵組成一隊。這次挑戰又唱又演的表演類型，演出歌曲為〈籠〉，蔡旻佑坦言：「這次挑戰唱演舞台很不容易，因為得在短短時間就進入角色狀態，不像過往排練舞台劇有2個月的時間做功課。但這次演得很過癮。」

有別於過往乖乖牌的形象，蔡旻佑在二公演出的角色亦正亦邪，渴望被主人關愛，又充滿嫉妒心的暗黑角色。他形容角色：「演出一開始我就像個播放器，無言的面對這一切，拉著小提琴就像個工具人，但內心是渴望被了解，羨慕高卿塵被疼愛，於是有了想去取代的那種嫉妒心。」

蔡旻佑參與陸綜《披荊斬棘的哥哥》表現亮眼。（人見人愛娛樂提供）

演出最後，面對高卿塵所飾演的作曲家想要結束生命，那時蔡旻佑彷彿殺紅了眼般，並沒有出手相救，而是冷冷地隔著一片玻璃距離，靜靜看著這一切的結束，他唱了最後那一句：「愛不愛我，誰邀你入籠！」那種眼神與反派角色呈現，不禁讓人看了不寒而慄，更讓工作人員也入戲直喊「壞透了」、「你是壞人了」。

精彩競演也讓蔡旻佑成功挺進了下一輪比賽，對於哥哥這個演出舞台也越來越熟悉，他形容：「心情一開始是亂成一團，得準備演出練歌練舞、還得適應宿舍團體生活。但現在調整了自己腳步，心情相對踏實多了，開始能感受到觀看大家演出的喜悅，以及哥哥這個舞台的獨特魅力。」在圈內擁有好人緣的他，這次收到許多天王天后的打氣影片，包括Ella陳嘉樺、鄭元暢、吳克群、張棟樑、楊謹華、魏如萱都獻聲加油，讓蔡旻佑相當感動。