23歲阮姓士官昨（1）日凌晨1時多，協助送外套到霧峰警分局內新派出所給被通緝的33歲王姓友人時，外套被警方搜出1顆步槍訓練彈，被警方依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送；十軍團表示，全案現由台中地檢署偵辦釐清案情。

台中市警察局霧峰分局內新派出所員警1日凌晨1時10分許於大里區大明路臨檢時，查獲王姓通緝犯將人帶返派出所，王嫌並請友人阮姓男子協助送外套到派出所，沒想到警方檢查時竟在衣物口袋發現1顆步槍訓練彈，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台中地檢署偵辦。

23歲阮姓士官1日凌晨1時多，協助送外套到霧峰警分局內新派出所給被通緝的33歲王姓友人時，外套被警方搜出1顆步槍訓練彈，依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送中檢偵辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

陸軍第十軍團指揮部表示，所屬機步第234旅阮姓士官休假期間，遭台中市警局霧峰分局員警查獲5.56公厘步槍彈乙顆，為釐清案情，全案現由台中地檢署偵辦中；本部後續將秉「毋枉毋縱」原則，全力配合檢警調查，倘有不法，將依規定嚴懲不貸。

十軍團並指出，本案將援引為例，持恆要求各單位強化官兵法紀教育及人員考核作為，以嚴肅部隊紀律，確維軍譽。

★未經判決確定，應推定為無罪。