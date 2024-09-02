總統府日前公布新任司法院正副院長以及大法官提名人選，將送立法院審查人事案，國民黨立院黨團今開記者會痛批「史上最爛大法官提名名單」，呼籲賴清德重提人選。民進黨團幹事長吳思瑤回應，不要因為預設前提而去影響了整個人事同意權行使的期程，該進入審查期程就好好的來審議，不要有太多政治的操作，也不需要為了杯葛而杯葛。

吳思瑤表示，希望每一個人事同意權送進立法院就應當啟動程序，啟動相關的作業，至於對於被行使同意權的這些被提名人，學經歷、相關政策理念主張都可以再進入審查的期程讓各個委員大家來進行質問、質詢、了解、討論與對話，所以進到程序是一個重要的事情。

吳思瑤呼籲在野黨不要因為預設前提而去影響了整個人事同意權行使的期程，也就是有意見就進到審查期程好好來探討。

吳思瑤說明，這一次大法官的提名，看到被提名人都確實是法界的權威，他們在法律的進步性、多元性、創新性上，她認為是非常亮眼的名單，過去在野黨一再的把大法官視為民進黨的友好的側翼，她認為這樣的說法都是錯誤的，這樣子的理解都是非常的偏差的。

吳思瑤說，看看這一次總統府送進來的大法官的提名名單當中不乏過去對於執政當局執政團隊有很多的諍言、有很多的對話及理念上不同意見，這證明了民進黨的執政行政團隊、總統府都能夠有雅量去兼容並蓄的歡迎各類多元的意見呈現，這一次的大法官，大家可以去觀察，諸多都是過去也嚴厲批判過民進黨的人，但是他們都成為這一次大法官的被提名人，可以看到這個名單的包容性跟多元性。

另外，吳思瑤提及，她作為女性的政治工作者，非常的雀躍這一次的院長是女性，整個提名如果能夠順利通過，在這一次的憲法法庭的組成將是達到性別平衡，這也是相當有意義的一個指標，請在野黨的朋友們依立法院立法委員的法定職權，應當來善盡憲法的忠誠義務，該進入審查期程就好好的來審議，不要有太多政治的操作，也不需要為了杯葛而杯葛。