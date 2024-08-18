億萬富豪馬斯克旗下的社群平台X17日宣布，即日起關閉在巴西的業務，原因是巴西法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）發布「審查令」，私下威脅X在南美國家的一名法律代表，若不遵守命令刪除某些內容就會被逮捕，為保障員工安全不得不暫停業務。