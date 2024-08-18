億萬富豪馬斯克旗下的社群平台X17日宣布，即日起關閉在巴西的業務，原因是巴西法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）發布「審查令」，私下威脅X在南美國家的一名法律代表，若不遵守命令刪除某些內容就會被逮捕，為保障員工安全不得不暫停業務。

美大選參選人小甘迺迪斥英國言論審查 管到外國人頭上
新竹院檢互槓！檢察官不滿被指濫訴 反轟法官判決粗糙
夫車禍長期癱瘓！妻嘆「難維持正常生活」訴離 法官判准
#關閉 #審查 #巴西 #法官 #X
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷