X平台關閉巴西業務 指控法官發布審查令 17:092024/08/18 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 社群平台X17日宣布，即日起關閉在巴西的業務。（示意圖:shutterstock/達志） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 億萬富豪馬斯克旗下的社群平台X17日宣布，即日起關閉在巴西的業務，原因是巴西法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）發布「審查令」，私下威脅X在南美國家的一名法律代表，若不遵守命令刪除某些內容就會被逮捕，為保障員工安全不得不暫停業務。 美大選參選人小甘迺迪斥英國言論審查 管到外國人頭上 新竹院檢互槓！檢察官不滿被指濫訴 反轟法官判決粗糙 夫車禍長期癱瘓！妻嘆「難維持正常生活」訴離 法官判准 #關閉 #審查 #巴西 #法官 #X 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 致命「樹懶熱」爆發 逾7千人中鏢奪2命 孕婦恐生畸胎 17:182024/08/14 國際 房產爭執引爆殺機！弟勒死兄後自首 國民法官判處9年半 19:412024/08/15 社會 宜蘭地院法官張軒豪酒駕 驚！酒測值高達1.05毫克 14:472024/08/20 社會 民眾黨要求考試委員被提名人填問卷 總統府回應了 16:182024/08/15 政治 與鄰居吵架憤而殺人遭判8年 從小被家暴工作遭霸凌成「減刑考量」 22:432024/08/15 社會 台南捷運紅線可行性研究通過 將送大會審議 16:222024/08/19 生活 點讚都不行！陸封鎖盜賣屍體相關新聞 外媒：管控力度前所未有 11:042024/08/15 兩岸 從遊戲中學習 ！高雄地院打造兒童法律探索之旅 18:312024/08/14 社會 昶虹違反資訊申報作業辦法規定 證交所罰違約金5萬元 21:002024/08/13 財經 狠夫2度痛打老婆辯「沒動手」 誣妻拿8年前驗傷單遭法官打臉 14:042024/08/14 社會 15歲女參觀法院打瞌睡！法官把她上銬 嗆：把妳丟監獄 09:432024/08/17 國際 黃子佼今出庭再披「戰袍」 快步走進法庭 全程不發一語 16:092024/08/20 社會 洗學歷之三：應對之道！嚴格海外學歷認證審查 把關院校品質 14:152024/08/16 兩岸 他路邊曬梅干菜遭鄰居掀翻怒告 法官「本來就要洗、還能吃」判無罪 15:342024/08/16 社會 巴西62死空難黑盒子曝光！副機師問「1句話」 秒墜毀 14:052024/08/16 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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