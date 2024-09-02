嘉義縣台3線阿婆灣是重機跑山聖地，不少重機騎士在該路段壓車、高速過彎，除造成車禍傷亡，車輛行經噪音已妨害安寧，中埔分局昨（1日）當場查到13輛擅自改裝排氣管及製造噪音的車輛，為防止交通事故及車輛噪音，宣布將持續加強重點路段測速違規舉發。
中埔分局鑑於台3線交通事故頻傳，與交通部公路局雲嘉南養護工程分局曾文工務段決議在台3線311.8到312.2公里路段、阿婆灣商店前雙黃線，長約300公尺路段裝設回復式導桿，今年5月竣工至今，已有效降低駕駛人在該路段任意跨越雙黃線、壓車過彎或其他危險駕駛行為。
中埔分局統計，嘉義縣中埔鄉台3線310至320公里路段，今年1到4月分交通事故發生件數計20件，A1交通事故1件；A2交通事故共16件；A3交通事故共3件，裝設回復式導桿後，統計5月至8月交通事故發生件數計10件，A1 0件；A2 7件；A3 3件，由20件降為10件，明顯有效降低交通事故之發生。
中埔分局表示，因山區道路狹窄及彎道眾多，請駕駛朋友要有速度管理的觀念，切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，鑑於非法改裝的噪音車輛，除了妨害民眾安寧，更常伴隨有超速行駛及危險駕車的狀況。
為防止交通事故及車輛噪音問題，將持續加強重點路段測速違規舉發，另於該路段加強多點式攔查取締執法，並不定時規畫與環保、監理等單位共同執行警環監聯合稽查路檢勤務，透過加強攔檢，以有效防制交通事故及車輛噪音發生。
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