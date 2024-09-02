《櫃買市場》資拓宏宇接棒 9月3日興櫃掛牌 15:482024/09/02 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃檯買賣中心表示，9月2日到9月6日將有竹陞科技(6739)上櫃掛牌，以及資拓宏宇(6614)上興櫃掛牌。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由群益金鼎證券承銷的竹陞科技於9月2日以每股75元上櫃掛牌。 在興櫃部分，由台新證券、中國信託證券推薦的資拓宏宇將於9月3日上興櫃掛牌。 《櫃買市場》天弘化7月4日興櫃掛牌 《櫃買市場》瀚醫生技、多那之 本周興櫃掛牌 《櫃買市場》寶晶能源*、聖州、星亞 本周興櫃掛牌 #9月 #資拓宏宇 #興櫃掛牌 #3日 #2日 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《集中市場》期元大S&P原油反1ETF 9月3日起恢復信用交易 14:582024/09/02 財經 《證交所》中化9月2日下市 中化投資控股同日上市 07:472024/07/04 財經 《櫃買市場》中華資安20日上興櫃 16:182024/08/19 財經 共信-KY、醫影6／18「新股上櫃敲鑼」 17:242024/06/13 財經 中華資安登興櫃首日 股價最高衝至408.5元 18:262024/08/20 財經 中信日本商社ETF 20日上櫃掛牌交易 19:152024/08/19 財經 《櫃買市場》亞瑞仕8月7日辦理創櫃板登錄前籌資 10:082024/07/29 財經 《櫃買市場》資拓宏宇申請登錄興櫃 07:572024/08/23 財經 餐飲股添新兵 王座國際9月10日掛牌上櫃 15:442024/08/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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