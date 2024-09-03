《美股》休市公告：獨立紀念日 美股7月4日周四休市
《港股》休市公告：行政區成立紀念日 7月1日休市
《美股》休市公告：獨立紀念日 美股7/3提前收盤、7/4休市
#美股 #勞動節 #9月 #2日 #休市
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷