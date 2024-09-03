《美股》休市公告：勞動節 美股9月2日休市 07:382024/09/03 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國9月2日周一適逢勞動節，美股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《美股》休市公告：獨立紀念日 美股7月4日周四休市 《港股》休市公告：行政區成立紀念日 7月1日休市 《美股》休市公告：獨立紀念日 美股7/3提前收盤、7/4休市 #美股 #勞動節 #9月 #2日 #休市 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》中化9月2日下市 中化投資控股同日上市 07:472024/07/04 財經 《櫃買市場》資拓宏宇接棒 9月3日興櫃掛牌 15:482024/09/02 財經 《美股》消息面：日圓貶近2.5% 瑞銀看明年飆至130 10:082024/08/08 財經 美股9月出師不利 道瓊狠摔200點 輝達重挫4％ 21:352024/09/03 財經 《日股》海之日 日本股市15日休市 07:382024/07/15 財經 《韓股》光復節 韓國股市15日休市 07:372024/08/15 財經 《日股》山之日節慶 日本股市12日休市 07:382024/08/12 財經 《日股》甩連8黑 日經上半場強彈近750點 12:082024/07/29 財經 《日股》汽車撐盤 日經小黑 12:382024/08/27 財經 勞動基金狂飆！6月再進帳近2000億 收益率破13％ 10:132024/08/01 生活 《美股掃瞄》晶片、AI股吸金 那指連6漲 費半飆升近5% 08:582024/08/16 財經 日經雪崩下殺2000點！亞洲科技股遭無情地拋售 09:382024/08/02 財經 台積電大跳水！狂殺64元至915 台股開盤崩跌近千點 09:012024/07/26 財經 川普要改9／4辯論 賀錦麗陣營回嗆2字 08:522024/08/04 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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