時序即將進入9月，即將迎來中秋佳節聚會，中秋佳節聚會是許多人期待的美味時刻，7-ELEVEN自9月4日起攜手日、韓、台超人氣炸物與烤物餐飲品牌，集結韓國「橋村炸雞」、日本「世界的山將」、「牛角燒肉」，以及本土燒肉名店「乾杯燒肉」等超人氣品牌，夢幻聯動推出一系列極具話題的美味鮮食。

統一超表示，韓國超人氣炸雞品牌「橋村炸雞」首度與7-ELEVEN合作，將正宗韓式口味融入超商經典鮮食中，採用橋村主廚特調醬汁打造「橋村炸雞新極大飯糰」、「橋村辣醬熱狗」、「橋村辣醬起司包」酸甜微辣，韓式料理控必吃；炸物則與日本名古屋人氣店家「世界的山將」繼夢幻雞翅後獨家開發第二款新品「山將夢幻唐揚雞」，烤物則找來台、日兩大超夯名店，以獨門醬料醃製炭烤，製作「牛角-炭烤牛燒肉便當」、「乾杯炭烤燒肉新極大烤飯糰」就算沒時間生火烤肉也能隨時隨地豪邁吃肉！7-ELEVEN更攜手漁業署以「鱸此美味，魷你真好」為題，上架「沙茶炙燒魷魚烤飯糰」與「馨苑薑絲鱸魚湯」兩款適合入秋品嚐的水產料理。

此外，7-ELEVEN近80間門市設置的哈燒專櫃則推出「蜜汁大雞排」9月4日至9月17日2件99元優惠，9月17日前哈燒全品項還有任選第二件85折，豐富品項自由搭配，中秋出遊、團聚到7-ELEVEN就能吃到熱騰騰的炸烤物。