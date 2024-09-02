雲林縣小二女童參加暑假成長營，上個月16日女童回家後哭鬧不停，媽媽詢問後才知女兒被打，屁股與手背瘀青紅腫，雲林縣政府社會處2日表示已展開調查，發現有不少學童被體罰，打人的是成長營男性臨時工作人員，已要求不得再接觸學童，調查後若違反《兒少法》，將裁罰主辦單位6至60萬元。

雲林縣某社團開辦國小暑假成長營，卻傳出疑似虐童事件，小二女童的屁股與手背瘀青紅腫，經縣社會處人員調查，1名成長營男性臨時工作人員，學童都叫他老師，若見學童上課不專心或功課未交，便會用搔背的「不求人」體罰，該名臨時工作人員坦承有打學童手背，但沒有打屁股。

據了解，女童媽媽因家庭因素，將女童與姊姊交給友人照顧同住，女童與姊姊上學期間參加該社團開辦的夜光天使班，暑假則參加成長營，媽媽發現女童傷勢，心想社團對她幫助很多，並未立即通報，但友人認為孩子可能因此身心受創，通報社會處調查。

社會處表示，經調查，除女童被體罰，其他學童也有被體罰的情況，除用「不求人」，也會要學童半蹲，至於是否有學童因沒有把飯吃完或吃太慢，而被罰飯裡加辣椒，這點還在釐清中。為確保學童安全，目前已要求該臨時工作人員不得再接獨學童。

社會處指出，女童及姊姊開學後改上學校課後照顧班，針對此事件，將暫緩受理該社團的兒童營隊補助計畫，並持續調查釐清真相，若違反《兒少法》，將裁罰社團6至60萬元。

社團負責人說，工作人員有處罰學童但不是虐童，主要是希望孩子能認真學習，社團開辦夜光天使班與暑期班多年，從最初10名學童增至目前30餘名，若是虐童，家長一定會知道，不可能孩子愈收愈多。女童友人未查證清楚就公開影射，已涉及誹謗。