時序進入第三季，受日圓套利交易平倉，以及美國經濟衰退風險增加等利空因素影響，台股終止上半年的「驚驚漲」態勢，波動轉趨劇烈，一度從24,000高點回檔近5,000點，近期才反彈至22,000點之上。於此同時，投資人仍持續加碼台股ETF，根據集保統計至8月底，台股ETF受益人數已達954萬人，續創新高，其中22檔高股息ETF受益人數達677萬人，更佔據台股ETF受益人數排行榜前五名。

其中，00934自2023年11月1日掛牌至今（截至8月30日），受益人數從一路從掛牌時的2萬9555人攀升至13萬2,831人；今年以來受益人數成長113％，增幅在22檔高股息ETF中排名第4，規模亦從55億元攀高至327.13億元，大增逾5倍。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，00934追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除息淡旺季，共調整2次，4月除權息旺季著重股息累積、9月除權息淡季搶攻資本成長，兼具股息收入、資本利得增長兩大效益。本月底即將進行成分股調整，可望趕上第四季電子產品出口旺季，並率先搭上明年營運展望佳企業的成長列車。

展望後市，張圭慧認為，儘管近期大盤高檔震盪，惟台灣經濟基本面穩定復甦，7月景氣對策信號雖轉為黃紅燈，但主要是因凱米颱風影響部分生產及出貨遞延，觀察經濟領先指標持續上升，第四季邁入電子產品出口旺季，台股後市不看淡。投資人可採逢低買進策略，並透過一籃子優質股票布局高股息ETF，掌握資本利得及股息收益的機會。

00934已於8月5日開始實施收益平準金機制，以避免除息前夕大量申購導致股息被稀釋，當達到收益平準金的啟動標準時，且符合實際配息率低於參考配息率，以及有稀釋配息率之虞時，即可將部分收益平準金加入該期的配息中，提供投資人相對穩定的配息來源，為自己創造每月現金流的機會。