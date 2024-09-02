新北市蘆洲驚傳命案！2日下午，蘆洲區三民路上一處巷弄公寓內，塗姓父子被發現陳屍家中，震驚社區。警方初步調查指出，69歲的涂姓父親頭部遭鈍器重擊，疑似被殺害，而39歲的大兒子則倒臥在旁，死因不明。而當時塗家的小兒子全身赤裸蹲坐在客廳，精神恍惚、狀態極不穩定。

據了解，案件曝光是因為居家照護員無法聯繫上涂家，心生不安，隨即請里長協助報案。當警方與消防隊破門而入後，眼前景象令人毛骨悚然：涂父與大兒子雙雙陳屍臥室，死亡時間估計不超過48小時。警方初步研判，涂父頭部鈍器傷痕為致命傷，電風扇上與大兒子手部均有血跡，可能是遭到大兒子以電風扇重擊致死，隨後大兒子疑似自戕。然而，詳細的死因仍需進一步調查釐清。

案發當下，涂家的小兒子全裸蹲坐於客廳，雖意識清楚，卻因罹患思覺失調症，無法提供有用線索，最終被警方強制送醫接受治療。

里長黃素秋表示，涂家一家五口中，大姊已婚嫁至汐止，父母及兩名兒子皆患有精神疾病。涂父臥病在床已久，一個多月前，母親被強制送至八里療養院，家中僅剩父子三人相依為命。

由於涂家的特殊情況，社會局早已列管多年，定期安排居家照護員前往協助。平日裡，大兒子負責購買便當照料父親與弟弟，然而這場意外，無人能料。居服每日按時前往案家服務，昨日上午進家服務狀況穩定，今日居服進家服務時，按門鈴多次都未回應察覺有異。目前大女兒與女婿聞訊後火速趕抵現場，場面令人鼻酸。

新北市社會局表示，涂家早已申領身障生活補助與中低收入老人生活津貼，社工人員8月份曾三度前往訪視，均未發現異常。社會局將全力配合警方與檢察官，盡速釐清這起命案的真相，還原真相後，社會局也將持續關注。

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