新北市蘆洲區傳出一起雙屍命案，一名居服員今（2）日傍晚向里長求助，表示照顧個案69歲涂姓老翁與39歲涂姓男子陳屍房內、明顯死亡，而30歲患有精神疾病的涂姓小兒子在客廳。

據了解，涂姓一家人均患有精神疾病，蘆洲區公所則證實涂家均為列管人口，其母疑因故目前人在八里療養院休養中。區公所表示，平常一家一到五均有送餐服務，但六、日區所停止送餐服務，今日居服員前往照護服務時，打電話都沒人接，才會聯繫里長與警方，由警方會同消防人員破門而入。

蘆洲區所表示，目前仍在協助警方釐清案情中，詳細案發情況仍有待警方釐清。

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