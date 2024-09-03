花蓮市區部分道路路幅狹窄，花蓮縣政府為此推出7人座車市民小巴並試辦7條路線，且響應智慧交通政策，收費方式採電子票證及多元支付。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區部分道路路幅狹窄，大型公共運具無法進出，花蓮縣政府為此推出7人座車市民小巴並試辦7條路線，包含社區民行、就學路網、照護醫療、學子補習及主題觀光需求等，同時響應智慧交通政策，收費方式採電子票證及多元支付，盼提供精準服務補足市區公運路網。

花蓮市區道路狹窄，縣府建設處為使公共運輸精準滿足民眾需求，首次在客運路線試辦花蓮市民小巴，採7人座車型提供服務，並推出7條路線，包括1號線「國福社區線」、2號線「國風就學線」、3號線「民國就學線」、4號線「洽公直達線」、5號線「醫療照護線」、6號線「市區夜環線」以及7號線「行動遊花蓮」。

建設處指出，國福里位在花蓮市，卻因地理因素長時間缺乏公共運輸，因此規畫「國福社區線」，讓里民出門更方便；國風國中為市區大校，卻是市中心唯一無公共運輸行經校門的學校，為提供遠地坐火車求學的學子安心就學，並減少周邊早上接送的壅塞車流，規畫「國風就學線」。

市區民國路上補習班、小吃店及飲料店林立，但路幅卻相當狹窄，家長每逢下課尖峰時段接送孩子隨時都有可能遇到危險車流，縣府為此推出「民國就學線」，提供學生從學校到補教安全轉運的服務。

「洽公直達線」與「醫療照護線」2條路線分別串連縣府周邊機關及市區各大診所、醫院；「市區夜環線」於假日下午4時20分至晚間10時10分提供服務，以密集班次串連市區熱門景點；「行動遊花蓮」為預約路線，方便旅人提早規畫行程。

建設處交通科長張筱雲表示，目前初步提供3輛車作為市民小巴，試辦期間為1年，每輛車身除印有「市民小巴」標誌，也會標示路線編號，方便民眾識別，上路之後若成效良好，將滾動檢討增加車輛及調整路線，希望鄉親多加利用。

此外，建設處響應縣府智慧交通政策，市民小巴可持電子票證悠遊卡、信用卡或以多元電子支付搭乘，不收現金，民眾也可先至「Hualien Yo真行」網站訂票支付，取得QR乘車碼即可上車，且乘車時可在車上索取集點卡，即日起至30日每趟即可累積1點，集滿10點可到花蓮轉運站兌換精美禮品1份，限量100份，兌換日期10月6日止。