一名40歲女子因檢查發現血脂過高，為避免進展到需要服藥的階段，便開始積極控制飲食。豈料某次走路跌到竟發生骨折，導致只能坐輪椅行動。經進一步探究原因才了解，原來患者誤以為只要不吃油就能有效降低高血脂，結果造成營養不足引發「力弱症」上身，成為整起事件的禍首。

營養師張家榕在《醫師好辣》節目上表示，該女子因擔心血脂太高要吃藥，所以就不敢吃油，紅肉也幾乎不碰，導致蛋白質和熱量攝取都不夠；加上她長期久坐不動，使得肌肉流失比其他人更快。最後因走路跌倒而骨折，被診斷為力弱症。

關於何謂力弱症？張家榕解釋，其為肌少症的前期，雖還沒有到肌少症那麼嚴重的程度，但肌肉流失會導致身體比較沒力，跌到後因缺乏足夠的肌肉保護骨頭，從而增加骨折風險。

張家榕說，其實不需要過度害怕油脂，攝取適量的好油有助於身體排出壞油。她並提供女子三餐菜單上的建議，例如早上可吃全麥土司搭配酪梨沙拉醬或酪梨牛奶；中餐搭配一片鯖魚或鮭魚，獲取豐富的Omega-3油脂；下午嘴饞不妨攝入一些原味堅果；晚餐則可以輪替使用橄欖油、苦茶油或酪梨油來烹煮料理。後來按照上述吃法，女子的血脂問題有獲得良好控制。