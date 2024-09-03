台北長庚醫院和台北中山醫院同年成立，在敦化北路及敦化南路遙遙相對。因應台北長庚醫院整修，兩院開展策略聯盟合作，該院婦產及新生兒科將入駐中山醫院，可謂史無前例的地區醫院與醫學中心強強聯手，2日正式運行。

台北中山醫院創辦於1976 年成立於敦化南路，屬地區型社區醫院，而台北長庚醫院同年成立於敦化北路，為醫學中心，兩院遙遙相對，雙方皆以婦兒科見長。為因應台北長庚醫院整修，於日前簽約開展策略聯盟合作，該院婦產及新生兒科將入駐中山醫院，可謂史無前例的地區醫院與醫學中心強強聯手，將提供產前、生產、產後及新生兒照護等全程一條龍醫療服務，以嘉惠大台北地區孕產婦。

中山醫院院長朱益宏表示，由於台北長庚醫院大樓需進行整修，為確保民眾醫療需求滿足不中斷，早在去年便開始尋覓合作對象。基於此需求，找上了以婦兒見長的台北中山醫院。經接觸討論後，雙方於去年10月達成共識，台北長庚將婦產科等業務遷移至中山醫院運作，進行策略聯盟合作。

雙方策略合作訂於今年9月2日正式運行，台北長庚婦產科醫療團隊除了在中山醫院開展門診業務外，也提供檢查、檢驗、住院、手術及新生兒重症加護等，兩院共同合作，提供完整的婦兒科醫療服務。

朱益宏表示，由於醫學中心與地區醫院規模等級不同，是台灣醫療史上頭一遭的合作模式，雙方勢必會經過一定的磨合期，希望能吸收雙方的優點，期達合作無間的目標。因應策略合作需求，中山醫院除了對空間進行整改，亦針對流程與資訊系統建置，持續優化及更新，藉此提高自身的服務品質，並擴大服務醫療群眾，達到三贏局面。