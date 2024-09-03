苗栗縣苗栗市玉清里里長賴玉蘭捐助一部多功能廂型接送車給苗栗縣政府，苗栗縣長鍾東錦與賴玉蘭歡喜啟用接送車。（謝明俊攝）

苗栗縣苗栗市玉清里里長賴玉蘭，先前在參加縣府捐血活動中，見到有來自外地捐贈長照等用途接送車，願獻一已之力，捐助一部多功能廂型接送車給縣府衛生局用來接送老少等有需要的市民，苗栗縣長鍾東錦3日在受贈儀式上感謝賴玉蘭「里仁為美」的美德，將接送車命名為「玉清號」並希望接送車發揮社區民眾代步功能，服務更多鄉親。

苗栗市玉清里長賴玉蘭是從職場退休後，投入地方公共服務，當選里長後，每天忙於社區內大小事務，全力協助里民們爭取福利。月前，賴玉蘭參加縣府廣場前捐血活動時，見到參與人員熱情付出，並見到捐贈者發自內心的愉悅，賴玉蘭便決定要捐贈縣府一部接送車，可以用來服務鄉親。

苗栗縣苗栗市玉清里里長賴玉蘭捐助一部多功能廂型接送車給苗栗縣政府，苗栗縣長鍾東錦親自體驗操作輪椅進出。（謝明俊攝）

賴玉蘭3日捐贈的廂型接送車，前2排座位可供一般行動正常的長輩、幼童接送使用，最後一排位置設有輪椅專用設備，可提供給輪椅族使用，並備有安全帶等齊全的保護設施，是多功能的接送車。

苗栗縣苗栗市玉清里里長賴玉蘭捐助一部多功能廂型接送車給苗栗縣政府，苗栗縣長鍾東錦頒贈感謝狀給賴玉蘭。（謝明俊攝）

鍾東錦在3日受贈儀式上肯定賴玉蘭「里仁為美」的美德，期望能夠發揮拋磚引玉的作用，讓更多善心人士的愛心發揮出來，替鄉親創造更大的福利，並指示這些善心捐贈的車應就近服務捐贈者所在鄉鎮市，發揮最大的服務能量。衛生局長楊文志表示，已經規畫好接送車輛路線分配，讓1部車發揮多部車的運送能量，讓愛心接送服務更多元。