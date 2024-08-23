苗栗縣西湖鄉文旦柚進入產季，許多文旦柚園開始忙採收，苗栗縣長鍾東錦23日上場推銷西湖鄉文旦柚。（謝明俊攝）

苗栗縣西湖鄉是國內知名的文旦柚之鄉，今年全縣文旦柚栽種面積約430公頃，單是西湖鄉一地就占去4分之一，文旦柚通當常在每年的白露為最佳採收季節，目前部分文旦園已開始採收，苗栗縣長鍾東錦23日赴西湖鄉文旦園替柚農推銷文旦柚，鍾東錦並教導外地買家可以從現在就開始採購，放置到中秋節熟成，最可吃到最多汁美味的文旦柚了。

苗栗縣西湖鄉文旦柚進入產季，今年由縣府安排與西湖鄉5個社區共同推銷文旦柚。（謝明俊攝）

苗栗縣西湖鄉文旦柚進入產季，苗栗縣長鍾東錦23日上場推銷西湖鄉文旦柚。（謝明俊攝）。（謝明俊攝）

西湖鄉的文旦柚種植歷史已久，鄉內許多文旦柚都屬3、40年以上的老欉，品質與風味都不輸給國內其它地區所生產的文旦柚，每年的文旦柚出產季節，多半是選在白露前後採收，讓文旦柚在樹上成熟後才採收販售。柚農建議，民眾買回文旦柚後，不用急著吃，可以放在陰涼處1、2周後再食用，待果體水分略收熟成後，甜度增加，口感風味更為明顯。

苗栗縣文旦柚種植面積約有430公頃，是縣內重要的農產品之一，縣長鍾東錦都會親自向全國民眾推銷西湖文旦柚，今年縣府首度以聯合行銷方式，借助農村再生計畫，將西湖鄉內4個重要文旦栽種社區，包括二湖、三湖、四湖、龍洞等社區，與湖東休閒農業區串連，歡迎全國各地民眾都可以來西湖採果，還可以搭乘電動車悠閒逛遊柚子山等果園。

鍾東錦指出，西湖鄉的文旦柚品質絕佳，絕對可以滿足國內市場要求，縣府及西湖鄉公所9月1日將在西湖鄉遊客服務中心廣場舉辦「柚在西湖合行銷活動」歡迎各地民眾前來苗栗縣採果遊玩。