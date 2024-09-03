新一代天團告五人日前攜全新升級版「宇宙超有趣」大型戶外巡演登陸北京，吸引共2萬3000名哈瓜到場朝聖，全場嗨翻天際！僅一年之隔，告五人從去年在北京室內體育館舉辦的「宇宙的有趣」演唱會，「跳級」至可容納翻倍人數的戶外體育場，更成為北京工人體育場重新整修後，第一組在此舉辦專場演唱會的樂團，持續刷新自身紀錄，犬青帶著滿滿的感謝，表示：「這是我們很新的嘗試，我們想不斷地突破自己，謝謝大家來到我們的演唱會。」

告五人此次北京場的硬體規格全新升級，告五人也乘著漁船帶領歌迷到海上看星星，當演唱到〈夜裡無星〉時，台下2.3萬名歌迷高舉手機燈光，點亮夜空，形成一片浪漫而溫馨的星海。哲謙感性說道：「在海上航行的那一刻，我看見你們的燈海，就像看見了希望一樣。」這份希望一直陪伴著哲謙、雲安、犬青三人，從2017年成團開始，用心完成每一場演出，直到2024年，終於踏上戶外體育場的舞台，並且能夠盡情地發揮與玩耍，這對告五人來說是非常暖心且欣慰的事情。

告五人首登北京體育場舉辦「宇宙超有趣」大型戶外巡演。（相信音樂提供）

告五人坦言，這次演唱會心情依然非常緊張，尤其是在戶外舉行演唱會時，對於未知的天氣狀況感到忐忑不安。然而，當天的天氣出乎意料地好，演唱會全程都在晴朗的天空下順利進行。更神奇的是，最後一首歌〈披星戴月的想你〉演唱完畢後，才開始下大雨，讓雲安直呼：「運氣來得太剛好了！」

告五人首登北京體育場舉辦「宇宙超有趣」大型戶外巡演。（相信音樂提供）

除了世界巡演之外，告五人也忙於代言廣告與商演活動，工作行程幾乎達到「炸裂」程度，甚至已有工作計畫安排到2026年，就連海外演唱會主辦商都積極前來洽談告五人的北美巡演場次，迫切希望能提前預約他們的時間。儘管各種表演和商業活動接踵而至，告五人仍不忘將重心放在新專輯上，持續創作與製作歌曲，希望能帶來更多音樂作品。告五人承諾會全力以赴，力爭在明年推出第四張專輯，請大家好好期待。