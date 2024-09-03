一名50多歲李姓婦人，半年前被百萬名車撞傷，造成足踝與膝蓋受傷，車主卻拒不出面，還只想給2萬元私了，婦人無法接受，因此心情低落、失眠，出門看到車會害怕，甚至萌生負面想法，在老公一再催促下，才到醫院身心科就診，確診為罹患創傷後症候群，經藥物與認知行為治療後，情況獲明顯改善。

李姓婦人在半年多前，將機車停放在路邊停機格時，被百萬名車撞傷，足踝肌腱有撕裂傷要復健，但在調解過程，肇事者一直未出面，且只願賠償2萬元，女子無法接受，逐漸情緒低落，食欲變差、失眠，整個人感到很疲倦、注意力不集中，車禍當下的畫面不斷在腦海中重複，開始看到車會很害怕，一旁有車出現，也會過度警覺，甚至會有負面想法。

員榮醫院身心科醫師洪瑄隄最近診治多例因發生車禍，引發創傷後症候群的患者，她呼籲，患者如因發生重大事件，引發失眠、焦慮等狀況都可向身心科求助。（示意圖員榮醫院提供／葉靜美彰化傳真）

員榮醫院身心科洪瑄隄醫師診斷李姓婦人除了重度憂鬱症外，還有創傷後壓力症候群，除先給予藥物協助改善情緒及睡眠外，也給予「認知行為治療」。經過數月努力，患者心情逐漸改善，不再有想不開的念頭，再加上其後與肇事者調解過程順利，賠償金額比最初多了近10倍，患者慢慢走出陰霾。

洪瑄隄說，在員榮看診已治療過數例這類的個案，幾乎都是女性，憂鬱症的患者大多會有不斷懊悔自責的念頭，常常反覆想起假設當初不要這麼做就好，如早知道不要走那條路就好、早知道當初把那支股票賣掉就好等等情況，這種念頭不斷跳出來，患者的心情愈來愈低落，無法自行走出來。

洪瑄隄解釋，認知行為療法是幫助患者識別和改變負面思考模式，身心科醫生會追蹤和記錄患者的負面思維，通過實際行動體驗改變負面思維，使患者能夠逐漸面對恐懼和挑戰，培養更積極的行為習慣，從而影響情緒。認知行為療法，適用於憂鬱症和焦慮症患者。

洪瑄隄指出，創傷後症候群是指人在面臨創傷事件、重大災難等重大事件後，導致身體及心理上的巨大恐懼，引發心理狀態失調的後遺症，患者主要症狀有過度警覺、易怒、失憶、易受驚嚇、常做惡夢、失眠、性格大變等，洪瑄隄呼籲如有這些情況都可向身心科求助。

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