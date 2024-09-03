吳獻（Osean）將在9月底推出首張正規概念專輯《Good Enough》，新專輯做了兩年多，更邀請國中同學「人氣女神」王淨回歸作家身分，兩位好友共同創作呼應歌曲的故事為新專輯揭序！9月8日吳獻也將現身跨國音樂盛事「JAM JAM ASIA」，登上怪物新人舞台ECHO STAGE，當天還會首唱新專輯曲目。

繼概念前導曲〈銀色的移動城堡〉，吳獻推出舞曲主打〈一起跳著跳著〉，這首舞曲靈感來自吳獻曾經某段時期每晚都出去喝酒到天亮的真實心境。他嘗試編曲卻不滿意，後來邀請曾混跡過街舞圈的rgry，編排出讓他非常滿意的鼓組安排，再另邀其他好友如鄒序、Flowstrong、Ken Deng 肯鄧等一起為歌曲加料，才成就了最終精彩的編曲風貌。吳獻表示，「建構這張專輯像在建造一座高塔，自己就是那座高塔的設計師，能遇到一大群願意幫我一起把高塔建造出來的夥伴，上輩子肯定燒了很多好香！」

吳獻將在9月底推出首張正規概念專輯《Good Enough》。（環球音樂提供）

好不容易熬過了編曲這關，沒想到吳獻又在錄音卡關。「我記得錄音時，因為一直唱不好，本來以爲兩三天能結束的，我唱了一個月。那時候真的壓力大到一想到要錄音，我就會開始胃食道逆流。」當許多舞曲vocal都大量依靠著auto-tune的時候，吳獻卻堅持要求〈一起跳著跳著〉這首歌的配唱要環繞在所有真實的細節。但最終的成品與他心中最嚮往的版本確實不同。「我很少認輸，在創作裡可能是第一次。放棄對我來說很需要智慧跟勇氣，我體認到應該要把「生活」放在創作之前。有時『放棄』得到的會比『執著』還多。」