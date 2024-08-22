歌手吳獻Osean 2019年以神秘形象發跡，單曲〈溺溺〉成功引起關注，創下「StreetVoice 街聲」總排行第一名的佳績。2020年發行了個人首張 EP，將於9月底推出全新專輯，首波前導曲〈銀色的移動城堡〉率先推出，昨晚在Threads發文「國中同學找我去看鬼才知道，我也給她搶先聽了新專，她以前是作家，加上我也喜歡寫東西，所以我們在搞一些事。」並tag女神王淨。

他意外揭露兩人從國中開始的情誼，到現在王淨每次有新電影會邀請吳獻去看，吳獻有新歌也會搶先給王淨聽，分享彼此作品，這次更圓夢邀請王淨回歸作家身分為新專輯揭序，透過吳獻Osean如夢似境的歌曲，兩位好友共同發展出呼應其中的散文，搭配華麗解構系繪者－插畫家Summerise細膩描繪一系列塔羅牌式圖片，將從今晚8點開始一天一寓言，共8則美麗的故事陪伴大家。

詞、曲、編曲、製作全一手包辦的吳獻Osean，透露在準備新專輯期間，早睡早起、洗冷水澡、每天冥想是他的日常，沒事基本上不太滑手機、踏出家門，他很享受這種純粹的生活方式，自嘲活得很老派的吳獻Osean說：「你可以說我神秘，但絕不怪，我是一個注意力很容易分散的人，所以在製作專輯期間會刻意把生活簡化，比較少用手機，甚至在大部份時候也都穿著一樣的白T，算一算我衣櫃已經有破百件白T了吧。」