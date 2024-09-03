知名台菜餐廳「阿才的店」創立至今近35年，是早年黨外人士與學運世代經常聚餐交流的地方，因此被譽為「民主聖地」，前總統陳水扁、已離世的民進黨前主席施明德都曾是座上賓。該店今年一月才傳出頂讓消息，店家近日再度發出公告，表示餐飲業競爭激烈，經營成本與過去無法相比，宣布11月30日熄燈。不少老客人看到後，都表示相當不捨。

阿才的店在臉書粉專以「天下無不散的筵席」為題發文，稱從金山南路的一盞燈到現在，一晃眼已經陪伴大家將近35個年頭，必須沉重地跟客人、老友們說：「阿才的店確定將在11月30日熄燈，退出江湖。」

粉專回憶，自從第二任老闆兼廚師劉建華（阿華）接下這家店後，宛如店中的閃亮巨星，每天在廚房大聲吆喝，出完菜後拎著老台啤逐桌閒聊，這是老一輩客人熟悉的氛圍，但隨著劉建華罹癌告別江湖，每晚都很激情的餐館回歸平靜，但阿才的店始終亮著那一盞燈，等待著人客們上門。

針對熄燈原因，阿才的店解釋，餐飲業競爭激烈，經營成本與過去無法相比，經過將近35個年頭，必須跟大家說：「阿才的店要退出江湖了。」但由於跟客人們的情感實在難以割捨，因此決定再營業三個月的時間，直到11月30日，如果朋友們看到這篇文章，願意也還想念阿才的店，「找個時間回來吃個飯、喝杯酒、敘敘舊，一起跟這塊招牌說再會。」

對於阿才的店宣布熄燈，不少網友都感到很不捨，紛紛在臉書留言「辛苦了！熄燈前一定要去！」、「阿才的台式料理還是不錯吃的」、「江湖再見！ 熄燈之前，在那風起雲湧的時代之後，必須再次不醉不歸吧。」、「把握最後三個月」、「阿才的店要收掉了，難過」。

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