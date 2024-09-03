女神張鈞甯攜手旗下新星詹子萱擔任台灣世界展望會「資助1000女孩—凝聚勇氣·無所畏懼」代言人，兩人3日出席活動開跑記者會，分享在尼泊爾看見女孩面臨的月經歧視及童婚挑戰，號召大家一起資助生活在恐懼中的女孩、支持她們接受教育、獲得改變未來的能力和勇氣。

記者會上，張鈞甯的3名尼泊爾資助童，特地透過影片和圖畫為4日過生日的她驚喜慶生，尤其是2018年她走訪尼泊爾時遇見被父母拋棄的資助童古曼，在影片中捎來他已完成學業、開始工作的好消息，讓她忍不住激動淚灑現場，直說：「這真是最棒的生日禮物。」

張鈞甯與詹子萱擔任台灣世界展望會「資助1000女孩—凝聚勇氣·無所畏懼」代言人。（陳俊吉攝）

被問42歲慶生計劃，張鈞甯說她會跟家人一起過，因為愈長大愈發現跟家人相處時間變少，所以特別日子都會跟媽媽一起。被問導演男友柯汶利是否會一起，她說：「不知道，目前沒這麼說，要先叫他資助女孩，先從呼籲身邊人做起對吧？資助幾個就看他心意」。男友會送什麼生日禮物也要明天過後才知道，她說沒特別喜歡驚喜，因為驚喜常會變驚嚇，「像剛剛的驚喜就很棒」。

張鈞甯與詹子萱擔任台灣世界展望會「資助1000女孩—凝聚勇氣·無所畏懼」代言人。（陳俊吉攝）

外傳與男友打算年底完婚，被問年底會有好消息？張鈞甯先裝傻笑回：「案子一直都在接！」後來正經表示：「目前沒這樣想，你們都會幫我提前，我不是去年就該完婚了嗎？」如果男友明天在她生日當天求婚？她笑說：「現在還會有人用生日求婚嗎？這不是年代久遠了嗎？」如果被求婚會答應？她也說現階段沒想那麼多，「如果明天真的發生什麼事，會告訴大家！」

張鈞甯收到來自尼泊爾的越洋生日祝福，超感動開心。（陳俊吉攝）

詹子萱日前被拍到和陳昊森在東區街頭散步，兩人被指互動曖昧，身為經紀公司老闆的張鈞甯先表示：「很好啊，代表有被關注，我小時候被拍也曾經覺得很痛苦，但也代表大家想要認識你，心態都要調整，我也曾交過很多好朋友像阮經天、楊祐寧等，大家都會亂猜，不需要擔心，都是正常社交，這也代表妳桃花很強，作品多！」她還裝吃味對著詹子萱開玩笑：「現在公司一姊都是妳啊，拍戲邀約都找妳！」

張鈞甯一直被傳與導演男友好事將近。（陳俊吉攝）

詹子萱則表示，和陳昊森是拍《罪後真相》時就認識，至今都有聯繫，劇組每個月聚會，兩人真的只是朋友，但有點久沒見面了，那時是在等人。被問陳昊森外型、個性是她喜歡類型嗎？她說外型的部分沒有想過，但他個性滿陽光的，至於被指兩人當天穿情侶裝，她也解釋是剛好而已，自己本來就很常穿牛仔褲。

詹子萱日前被拍到和陳昊森街頭散步，出席世界展望會記者會大方回應。（陳俊吉攝）

張鈞甯也說：「他們不是單獨約會！」她對旗下藝人戀愛都採開放態度，「希望公司小朋友們都去談戀愛，以前蔡導（蔡岳勳）說的，要把戲演好就要有很多經歷，戀愛也是生命中很重要的事。我很open，當然沒有禁愛令！我是自由派。」