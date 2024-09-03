台中市一名60多歲的徐姓男子，因涉嫌在小吃店內對一名素未謀面的女子進行性騷擾，遭依《性騷擾防治法》起訴。法院審理後，依累犯情節，判處拘役50日，可易科罰金。可上訴。

事件發生於112年9月19日凌晨1時50分，台中市一處熱鬧的小吃店內，徐男見一名女子A女與親戚、友人喝酒聊天，便不請自來地坐到他們的桌旁。當A女如廁後回座時，徐男見其毫無防備，竟伸手隔著衣物觸摸她的胸部，這突如其來的舉動嚇壞了A女，她連忙跑出小吃店，向在場的友人尋求幫助。事發後，警方接獲報案到場處理，經A女指認後，迅速展開調查，並將案件送至台中地方檢察署偵辦。

徐男在庭審中否認性騷擾行為，聲稱若他真有如此舉動，A女及其友人應該會當場發怒，但事實並非如此，並以自己年過六十，絕不可能做出這樣的事為由進行抗辯。其律師也提出，現場監視器影片並未顯示A女有明顯情緒反應，且她未向同桌姊姊即時反映，質疑指控的合理性，並指出目擊證人僅見徐男的手伸向A女方向，Ａ女即起身跑出店外求救，但無法證實是否真的觸碰到，因此難以確定性騷擾事實。

然而，法院審酌全案後，認為徐男利用A女不及防備之際，強行觸摸其胸部，嚴重侵犯了A女的性自主權，對其身心造成不小的傷害。A女在庭上證稱，至今依然對此事心有餘悸，甚至看到徐男都會感到害怕，顯見事件對她造成的心理陰影。法院最終依《性騷擾防治法》第二十五條第一項判處徐男拘役50日，可易科罰金，可上訴。

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