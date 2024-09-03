巴黎奧運女子跳水單人、雙人10米跳台冠軍全紅嬋，平時在賽事休息片刻時，偶爾也會耍寶跳起可愛舞姿。但近日她分享一段她與本屆霹靂舞銅牌得主劉清漪合跳街舞的畫面，認真跟上節奏的她，跳起來還挺有模有樣。

全紅嬋在抖音發佈了一段與劉清漪合跳街舞的影片，並配上文字寫著：「也是學上街舞啦。」只見兩人本來是穿著代表隊的運動服裝，手牽手舉著上台一鞠躬，下一秒突然搖身一變穿著T恤和短褲登場，全紅嬋還煞有其事戴上墨鏡，多了一分帥勁。

全紅嬋和巴黎奧運霹靂舞銅牌劉清漪一起跳舞，舞姿和節奏感都相當不錯。（圖／攝自 全紅嬋抖音）

而本屆巴黎奧運會霹靂舞項目銅牌得主劉清漪，隨後也大秀舞姿跳起地板動作，站在後方的全紅嬋也沒閒著，不斷擺起各種手勢幫忙撐場，腳上那雙超級可愛、又有點不搭嘎的紅鞋，即使不是主角卻格外搶鏡。全紅嬋在影片最後還不忘下一句評語，直說：「絕對帥」。

全紅嬋和劉清漪一起跳街舞。（圖／攝自 全紅嬋抖音）

全紅嬋跳街舞，節奏感和舞姿都相當不錯，連腳上的紅鞋也很吸睛。（圖／攝自 全紅嬋抖音）

這短短34秒影片，吸引311萬網民觀看，一度衝上微博熱搜，網民看了非常驚豔：「媽呀，嬋寶跳得還挺好呢」、「家人們誰懂啊……就喜歡這兩個人的合照」、「弱到没有任何背景、強到沒有任何對手」、「很好看啊，原來還有跳舞天份」、「很有國際範，戴上墨鏡後有傑克遜（Michael Jackson）的酷」、「協調性、節奏感非常好」、「很可以啊」。