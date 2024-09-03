巴黎奧運金牌、大陸跳水名將全紅嬋人氣旺，近日她隨著奧運代表隊赴澳門參加訪問行程，沒想到在活動結束返回飯店後，全紅嬋遭近百名粉絲追擊，嚇得她趕快躲到廁所，門口瞬間被粉絲擠得水洩不通，工作人員還表示，全紅嬋被嚇哭了，希望粉絲讓路，最後在大批保鑣的護送下，全紅嬋安全離開現場，畫面引發熱議。

綜合陸媒報導，此事件發生在1日晚間，全紅嬋與代表團結束香港訪問，轉往澳門進行為期3天的行程，就在當天晚上全紅嬋換上便服與隊友們外出，返回飯店時被大批粉絲認出並追逐，被迫隨便找了間女廁躲進去。

網路瘋傳的畫面，粉絲數量多到有如「喪屍」就算全紅嬋已經躲到女廁，還是有很多人想要闖進去，最後大批粉絲將門口堵住，將通道擠得水洩不通。保全和工作人員緊急介入，有位工作人員向粉絲喊話，全紅嬋已在廁所內被嚇哭，希望粉絲能夠維持秩序，她願意和大家出來拍大合照。

最後全紅嬋在大批保全的護送才順利離開，此事引起網路熱議，許多人批評粉絲們的行為太過誇張，應該要保持空間與尊重，更不應該追逐，容易發生意外。